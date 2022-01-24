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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3829383038313832 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 225 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 25% 56 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 65 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 30 Всього голосів : 225 Додано: Вів 25 січ, 2022 05:55 ol_zy написав: candidat написав: А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму? А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?

Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%. Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.

Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).

Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе? Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе? candidat Повідомлень: 929 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 січ, 2022 05:59 V2 написав: candidat написав: Лежат деньги на депозите под 12,5% Лежат деньги на депозите под 12,5%



Це де такі ставки? Це де такі ставки?

Раньше в Форварде акционный был. Там в октябре вообще 12,95% получалось. Сейчас, например, в КИБе минимум 12,5% (если от двух лет и больше). Если вытащить скретч-карту больше чем на +0,5%, то будет еще больше. Раньше в Форварде акционный был. Там в октябре вообще 12,95% получалось. Сейчас, например, в КИБе минимум 12,5% (если от двух лет и больше). Если вытащить скретч-карту больше чем на +0,5%, то будет еще больше. candidat Повідомлень: 929 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 січ, 2022 07:08 Re: ТАСКОМБАНК TASCOMBANK, 21 января посетил центральное отделение в Киеве (вул. С. Петлюри, буд. 30) с целью актуализации паспортных данных, закрытия счёта по дебетовой Б5 и выпуска "Платівка".



Вроде как, актуализировать паспортные данные через приложение "Дія" нельзя, нужен только оригинал документа. Это мне и в славянском отделении сообщили, а по факту и в центральном в Киеве произошло. Это первый минус.

Почему в базе банка нельзя указать и национальный паспорт, и загран? Решил сменить паспорт-книжка на загран. Это относительный плюс.



Карту "Платівка" выдали на пластике onecard (аналогичная обложка карты светится в TAS2U). Здесь всё равно, главное тариф. Но клиента такой подход может ввести в заблуждение ибо вместо "Платівка" сейчас оформляются карты "azure card".

Менеджер затупил и не активировал мне карту (человеческий фактор, хорошо -- бывает), я её активировал через контакт-центр. Получив ПИН в 11:34 я подошёл к банкомату вашего банка и установил свой ПИН. В 14:08 получаю новый ПИН, со слов контакт-центра это, скорее всего, активировал менеджер, вспомнив, что карту мне выдали неактивированную. И теперь я никак не могу установить свой ПИН ибо в Краматорске нет ваших банкоматов, а в банкоматах других банков установить свой ПИН нелья + приложение TAS2U предлагает только получить рандомный ПИН.

Это ещё парочка минусов.



В общем, мало что изменилось с момента того, как стал вашим клиентом. Меняйтесь, идите более активнее в ногу со временем. , 21 января посетил центральное отделение в Киеве (вул. С. Петлюри, буд. 30) с целью актуализации паспортных данных, закрытия счёта по дебетовой Б5 и выпуска "Платівка".Вроде как, актуализировать паспортные данные через приложение "Дія" нельзя, нужен только оригинал документа. Это мне и в славянском отделении сообщили, а по факту и в центральном в Киеве произошло. Это первый минус.Почему в базе банка нельзя указать и национальный паспорт, и загран? Решил сменить паспорт-книжка на загран. Это относительный плюс.Карту "Платівка" выдали на пластике onecard (аналогичная обложка карты светится в TAS2U). Здесь всё равно, главное тариф. Но клиента такой подход может ввести в заблуждение ибо вместо "Платівка" сейчас оформляются карты "azure card".Менеджер затупил и не активировал мне карту (человеческий фактор, хорошо -- бывает), я её активировал через контакт-центр. Получив ПИН в 11:34 я подошёл к банкомату вашего банка и установил свой ПИН. В 14:08 получаю новый ПИН, со слов контакт-центра это, скорее всего, активировал менеджер, вспомнив, что карту мне выдали неактивированную. И теперь я никак не могу установить свой ПИН ибо в Краматорске нет ваших банкоматов, а в банкоматах других банков установить свой ПИН нелья + приложение TAS2U предлагает только получить рандомный ПИН.Это ещё парочка минусов.В общем, мало что изменилось с момента того, как стал вашим клиентом. Меняйтесь, идите более активнее в ногу со временем. MASolomko

Повідомлень: 4203 З нами з: 08.03.18 Подякував: 475 раз. Подякували: 789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 січ, 2022 07:23 candidat написав: ol_zy написав: candidat написав: А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму? А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?

Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%. Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.

Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).

Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе? Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе?

два года уже юзаем.Каждые 6 месяцев закрываем и по новой открываем.Благо рядом отделения и оно того стОит два года уже юзаем.Каждые 6 месяцев закрываем и по новой открываем.Благо рядом отделения и оно того стОит Мизантрóп

Повідомлень: 6491 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1272 раз. Подякували: 1275 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3829383038313832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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