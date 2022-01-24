candidat написав:А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?
Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.
Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%). Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе?
candidat написав:Лежат деньги на депозите под 12,5%
Це де такі ставки?
Раньше в Форварде акционный был. Там в октябре вообще 12,95% получалось. Сейчас, например, в КИБе минимум 12,5% (если от двух лет и больше). Если вытащить скретч-карту больше чем на +0,5%, то будет еще больше.
TASCOMBANK, 21 января посетил центральное отделение в Киеве (вул. С. Петлюри, буд. 30) с целью актуализации паспортных данных, закрытия счёта по дебетовой Б5 и выпуска "Платівка".
Вроде как, актуализировать паспортные данные через приложение "Дія" нельзя, нужен только оригинал документа. Это мне и в славянском отделении сообщили, а по факту и в центральном в Киеве произошло. Это первый минус. Почему в базе банка нельзя указать и национальный паспорт, и загран? Решил сменить паспорт-книжка на загран. Это относительный плюс.
Карту "Платівка" выдали на пластике onecard (аналогичная обложка карты светится в TAS2U). Здесь всё равно, главное тариф. Но клиента такой подход может ввести в заблуждение ибо вместо "Платівка" сейчас оформляются карты "azure card". Менеджер затупил и не активировал мне карту (человеческий фактор, хорошо -- бывает), я её активировал через контакт-центр. Получив ПИН в 11:34 я подошёл к банкомату вашего банка и установил свой ПИН. В 14:08 получаю новый ПИН, со слов контакт-центра это, скорее всего, активировал менеджер, вспомнив, что карту мне выдали неактивированную. И теперь я никак не могу установить свой ПИН ибо в Краматорске нет ваших банкоматов, а в банкоматах других банков установить свой ПИН нелья + приложение TAS2U предлагает только получить рандомный ПИН. Это ещё парочка минусов.
В общем, мало что изменилось с момента того, как стал вашим клиентом. Меняйтесь, идите более активнее в ногу со временем.
candidat написав:А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?
Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.
Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%). Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе?
два года уже юзаем.Каждые 6 месяцев закрываем и по новой открываем.Благо рядом отделения и оно того стОит