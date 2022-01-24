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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3829383038313832

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 225
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
65
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 225
Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 05:55

  ol_zy написав:
  candidat написав:А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?

Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.

Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).
Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 05:59

  V2 написав:
  candidat написав:Лежат деньги на депозите под 12,5%


Це де такі ставки?

Раньше в Форварде акционный был. Там в октябре вообще 12,95% получалось. Сейчас, например, в КИБе минимум 12,5% (если от двух лет и больше). Если вытащить скретч-карту больше чем на +0,5%, то будет еще больше.
candidat
 
Повідомлень: 929
З нами з: 30.09.15
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 07:08

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, 21 января посетил центральное отделение в Киеве (вул. С. Петлюри, буд. 30) с целью актуализации паспортных данных, закрытия счёта по дебетовой Б5 и выпуска "Платівка".

Вроде как, актуализировать паспортные данные через приложение "Дія" нельзя, нужен только оригинал документа. Это мне и в славянском отделении сообщили, а по факту и в центральном в Киеве произошло. Это первый минус.
Почему в базе банка нельзя указать и национальный паспорт, и загран? Решил сменить паспорт-книжка на загран. Это относительный плюс.

Карту "Платівка" выдали на пластике onecard (аналогичная обложка карты светится в TAS2U). Здесь всё равно, главное тариф. Но клиента такой подход может ввести в заблуждение ибо вместо "Платівка" сейчас оформляются карты "azure card".
Менеджер затупил и не активировал мне карту (человеческий фактор, хорошо -- бывает), я её активировал через контакт-центр. Получив ПИН в 11:34 я подошёл к банкомату вашего банка и установил свой ПИН. В 14:08 получаю новый ПИН, со слов контакт-центра это, скорее всего, активировал менеджер, вспомнив, что карту мне выдали неактивированную. И теперь я никак не могу установить свой ПИН ибо в Краматорске нет ваших банкоматов, а в банкоматах других банков установить свой ПИН нелья + приложение TAS2U предлагает только получить рандомный ПИН.
Это ещё парочка минусов.

:arrow: В общем, мало что изменилось с момента того, как стал вашим клиентом. Меняйтесь, идите более активнее в ногу со временем.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 07:23

  candidat написав:
  ol_zy написав:
  candidat написав:А 10% кому? Что-то такое вроде по зарплатным картам было. Если речь об этом, то где ж я зарплату через Укрсиб возьму?

Карту ЗКП в Укрсибе дают всем новым и условно-новым клиентам. Главное, чтобы на нее СЭПом заходили поступления... В худшем случае 10% будет первые 2 месяца, а потом 5%.

Ничосе! Вот так прям с улицы без всяких заслуг перед Укрсибом в виде какого-нибудь депозита, кредита и т.п. и дают карту с 10%-ным кешбеком? А чего это Укрсиб так угораздило? Он же вроде особой щедростью не отличался (депозит, например, под 0,5%).
Если постоянно пополнять только СЭПом, то 10% будут всегда? По этой карте тоже в правилах записано, что кешбек на полгода, а потом постоянно продлевают, или тут на постоянной основе?

два года уже юзаем.Каждые 6 месяцев закрываем и по новой открываем.Благо рядом отделения и оно того стОит
Мизантрóп
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