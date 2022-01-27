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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 січ, 2022 16:11
lincoln2
Доброго дня.
Якщо Ваша карта оформлена в пакеті послуг «Платівка» - відповідно до пакету послуг «Платівка», розділ 2. зарахування коштів на поточний рахунок здійснюється з комісією.
2.1. Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку готівкою:
• Пункт 2.1.1 В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки - 0,5% мінімум 5 грн;
• Пункт 2.1.2.В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки - 1% мінімум 10 грн;
• Пункт 2.1.3.Через ПТКС АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,5% мінімум 5 грн;
• Пункт 2.1.4Через банкомати АТ «ТАСКОМБАНК» з функцією Cash-In - 0,2%.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 16:35
lincoln2 написав:
хотел внести на виртуалку Плативку долларовую ,через кассу /СМС ....кассир говорит рисует комиссию..раньше вроде без комиса было ...
валюту через кассу надо вносить на предварительно открытый (можно в тас2ю хоть на минимальную сумму) валютный Ощадный депо (он со свободным пополн./снятием).
А затем с него - в тас2ю на Плативку без комиссии.
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:39
Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс
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1finanсier
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:53
1finanсier написав:
Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс
токо в кедах
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Amethyst
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Додано: Чет 27 січ, 2022 18:58
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс
токо в кедах
А хтось начебто казав же що через izi можна, і ще начебто через якись спортбанк? Може є якась хитрість з цим?
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Додано: Чет 27 січ, 2022 22:18
1finanсier написав: Amethyst написав: 1finanсier написав:
Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс
токо в кедах
А хтось начебто казав же що через izi можна, і ще начебто через якись спортбанк? Може є якась хитрість з цим?
З платівки нема
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velvet
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 02:31
velvet
Ніби ще в жовтні на спорт йшло без мзди?
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alibob
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Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:34
alibob написав:velvet
Ніби ще в жовтні на спорт йшло без мзди?
Я в січні відправляв з платівки без мзди. З Б5 не пробував.
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velvet
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