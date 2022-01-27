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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3832383338343835

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 226
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
56
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
66
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
30
Всього голосів : 226
Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:11

lincoln2

Доброго дня.

Якщо Ваша карта оформлена в пакеті послуг «Платівка» - відповідно до пакету послуг «Платівка», розділ 2. зарахування коштів на поточний рахунок здійснюється з комісією.

2.1. Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті поповнення картки/рахунку готівкою:
• Пункт 2.1.1 В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» з використанням платіжної картки - 0,5% мінімум 5 грн;
• Пункт 2.1.2.В касах відділень АТ «ТАСКОМБАНК» без використання платіжної картки - 1% мінімум 10 грн;
• Пункт 2.1.3.Через ПТКС АТ «ТАСКОМБАНК» - 0,5% мінімум 5 грн;
• Пункт 2.1.4Через банкомати АТ «ТАСКОМБАНК» з функцією Cash-In - 0,2%.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 16:35

  lincoln2 написав:хотел внести на виртуалку Плативку долларовую ,через кассу /СМС ....кассир говорит рисует комиссию..раньше вроде без комиса было ...
валюту через кассу надо вносить на предварительно открытый (можно в тас2ю хоть на минимальную сумму) валютный Ощадный депо (он со свободным пополн./снятием).
А затем с него - в тас2ю на Плативку без комиссии.
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:39

Re: ТАСКОМБАНК

Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:53

  1finanсier написав:Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс

токо в кедах
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 18:58

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс

токо в кедах

А хтось начебто казав же що через izi можна, і ще начебто через якись спортбанк? Може є якась хитрість з цим?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 22:18

  1finanсier написав:
  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Блін, як вийти з ТАСа без коміса? На ізі картку малює коміс

токо в кедах

А хтось начебто казав же що через izi можна, і ще начебто через якись спортбанк? Може є якась хитрість з цим?

З платівки нема
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 02:31

velvet
Ніби ще в жовтні на спорт йшло без мзди?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 06:34

  alibob написав:velvet
Ніби ще в жовтні на спорт йшло без мзди?

Я в січні відправляв з платівки без мзди. З Б5 не пробував.
velvet
 
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  #<1 ... 3832383338343835
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