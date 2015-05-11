Продам КУА и ТЦ.
Обсуждение условий по почте.
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Додано: Чет 20 бер, 2014 11:16
Продам КУА и ТЦ
Продам КУА и ТЦ.
Обсуждение условий по почте.
Додано: П'ят 21 бер, 2014 12:42
kuasell Продам КУА, регистрация Днепропетровская обл., 6 фондов.
Продам ТЦ, лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность.
Додано: Пон 06 жов, 2014 16:43
Re: Продам КУА и ТЦ
можно данные в лс
Додано: Пон 05 лис, 2018 22:30
Продадим свою Компанию по управлению активами.
Обслуживала только свою корпорацию.
Продаём вместе с 3 паевыми фондами (инвест сертификаты в обороте контролируются).
Уставной капитал 16 млн.
Срок действия лицензии НКЦПФР бессрочный.
Регистрация в г. Днепр, легко зарегистрируем на Вас в любой город.
Все документы в полном порядке, работал полный штат специалистов.
Заинтересованным клиентам торг.
С радостью выслушаем ваши предложения.
097 5914 89 72
Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:19
продам новую КУА 2018 года, Киев
продам новую КУА 2018 года, Киев
цена - договорная
+380 63 221-01-11
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