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Продам КУА и ТЦ

Продам КУА и ТЦ
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2014 11:16

Продам КУА и ТЦ

Продам КУА и ТЦ.
Обсуждение условий по почте.
kuasell
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2014 12:42

kuasell Продам КУА, регистрация Днепропетровская обл., 6 фондов.
Продам ТЦ, лицензии на брокерскую и дилерскую деятельность.
kuasell
 
 
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2014 12:58

kuasell
Пришлите пожалуйста инфо на andozh @ gmail.com
andozh
 
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2014 16:43

Re: Продам КУА и ТЦ

можно данные в лс
heartless
 
 
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:30

Продадим свою Компанию по управлению активами.

Обслуживала только свою корпорацию.
Продаём вместе с 3 паевыми фондами (инвест сертификаты в обороте контролируются).
Уставной капитал 16 млн.
Срок действия лицензии НКЦПФР бессрочный.
Регистрация в г. Днепр, легко зарегистрируем на Вас в любой город.
Все документы в полном порядке, работал полный штат специалистов.
Заинтересованным клиентам торг.
С радостью выслушаем ваши предложения.

097 5914 89 72
Yrist7
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.02.18
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:19

продам новую КУА 2018 года, Киев

продам новую КУА 2018 года, Киев
цена - договорная

+380 63 221-01-11
Telegram / WhatsApp / Line
paradox-13
 
Повідомлень: 11
З нами з: 23.10.18
Подякував: 0 раз.
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