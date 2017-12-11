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Обсуждаем кредиты
в банках Украины

Обсуждаем кредиты в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2017 20:14

Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь (хотя не уверен что угадал с темой)) Вопрос, где ещё кроме привата можно получить кредитную карту с лимитом 2-3 тысячи? При условии что я "безработный" с пропиской из Дон области.
st512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2017 21:09

st512
А-банк неплохо наливает, без дотошных допросов. Но это тот же приват по сути. Но лимиты могут быть в обоих
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2017 05:36

  Вкладчик1234 написав:st512
А-банк неплохо наливает, без дотошных допросов. Но это тот же приват по сути. Но лимиты могут быть в обоих

Ох, не даёт мне а банка, сколько не просил через а24... Наверно из-за того что я в привате из грейса вышел и гашу ежемесячно... А так, все карты золотые и депо не так давно вынес) может занести им ещё...
st512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:00

гигантские проценты конечно... я вот в прошлом году хотел машину в кредит брать, хорошо, что передумал и нашел вариант получше, намного лучше. узнал о программе авто так, что мол там и размер выплат маленький и % переплаты в общей сложности нормальный. так я сразу туда побежал, потому что купить за наличку сейчас мало кто может себе позволить, а кредит брать это просто вредить себе, я так считаю.
zoghj9oe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:12

  zoghj9oe написав:гигантские проценты конечно... я вот в прошлом году хотел машину в кредит брать, хорошо, что передумал и нашел вариант получше, намного лучше. узнал о программе авто так, что мол там и размер выплат маленький и % переплаты в общей сложности нормальный. так я сразу туда побежал, потому что купить за наличку сейчас мало кто может себе позволить, а кредит брать это просто вредить себе, я так считаю.

Основная разница в том, что системе групповых выплат типа АвтоТак вы авто получите уже после того, как много месяцев (порой и пару лет) будете за него платить. С тем же самым успехом можно было бы эти деньги прост откладывать. А есл ибрат ьв кредит - то авто у вас сразу же.
Ну и конкретно по автокредитам можно найти весьма дешевые программы кредитования
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:19

Основная разница в том, что системе групповых выплат типа АвтоТак вы авто получите уже после того, как много месяцев (порой и пару лет) будете за него платить.

Извините (без подвоха) такая система покупки авто реально существует?
Мне казалось, что все подобные схемы канули в лето еще в 94-ом?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:21

  Волгарь написав:
Основная разница в том, что системе групповых выплат типа АвтоТак вы авто получите уже после того, как много месяцев (порой и пару лет) будете за него платить.

Извините (без подвоха) такая система покупки авто реально существует?
Мне казалось, что все подобные схемы канули в лето еще в 94-ом?

Есть, но автоТак наверно единственная более-менее прозрачная схема с с четкими сроками получения авто и на легальных началах. Хотя да, "покупка в группах" веет кидаловом, но тут все легально
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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  #<1 ... 3456
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