Обсуждаем кредиты в банках Украины

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 28 бер, 2017 20:14
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь (хотя не уверен что угадал с темой)) Вопрос, где ещё кроме привата можно получить кредитную карту с лимитом 2-3 тысячи? При условии что я "безработный" с пропиской из Дон области.
Додано: Вів 28 бер, 2017 21:09
st512
А-банк неплохо наливает, без дотошных допросов. Но это тот же приват по сути. Но лимиты могут быть в обоих
Всё IMHO
Додано: Сер 29 бер, 2017 05:36
Ох, не даёт мне а банка, сколько не просил через а24... Наверно из-за того что я в привате из грейса вышел и гашу ежемесячно... А так, все карты золотые и депо не так давно вынес) может занести им ещё...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:00
гигантские проценты конечно... я вот в прошлом году хотел машину в кредит брать, хорошо, что передумал и нашел вариант получше, намного лучше. узнал о программе авто так, что мол там и размер выплат маленький и % переплаты в общей сложности нормальный. так я сразу туда побежал, потому что купить за наличку сейчас мало кто может себе позволить, а кредит брать это просто вредить себе, я так считаю.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:12
Основная разница в том, что системе групповых выплат типа АвтоТак вы авто получите уже после того, как много месяцев (порой и пару лет) будете за него платить. С тем же самым успехом можно было бы эти деньги прост откладывать. А есл ибрат ьв кредит - то авто у вас сразу же.
Ну и конкретно по автокредитам можно найти весьма дешевые программы кредитования
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:19
Извините (без подвоха) такая система покупки авто реально существует?
Мне казалось, что все подобные схемы канули в лето еще в 94-ом?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:21
Есть, но автоТак наверно единственная более-менее прозрачная схема с с четкими сроками получения авто и на легальных началах. Хотя да, "покупка в группах" веет кидаловом, но тут все легально
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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