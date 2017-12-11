Обсуждаем кредиты в банках Украины

Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь (хотя не уверен что угадал с темой)) Вопрос, где ещё кроме привата можно получить кредитную карту с лимитом 2-3 тысячи? При условии что я "безработный" с пропиской из Дон области.
Вкладчик1234 написав:st512 А-банк неплохо наливает, без дотошных допросов. Но это тот же приват по сути. Но лимиты могут быть в обоих
Ох, не даёт мне а банка, сколько не просил через а24... Наверно из-за того что я в привате из грейса вышел и гашу ежемесячно... А так, все карты золотые и депо не так давно вынес) может занести им ещё...
zoghj9oe Основная разница в том, что системе групповых выплат типа АвтоТак вы авто получите уже после того, как много месяцев (порой и пару лет) будете за него платить. С тем же самым успехом можно было бы эти деньги прост откладывать. А есл ибрат ьв кредит - то авто у вас сразу же. Ну и конкретно по автокредитам можно найти весьма дешевые программы кредитования
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Есть, но автоТак наверно единственная более-менее прозрачная схема с с четкими сроками получения авто и на легальных началах. Хотя да, "покупка в группах" веет кидаловом, но тут все легально
Извините за любопытство, но это сообщество (кредитное), наверняка зарегистрировано как некоммерческое партнерство. А где гарантии? И кто отвечает за невозможность вернуть деньги в случае форс-мажора? Помнится, такие формы покупок (телевизоров/видиков) пышным цветом расцвели в 94-ом - полгода платишь одну и ту же сумму (при годовой инфляции в 270%, получатели денег-де инвестируют их, покрывая ее), а потом получаешь вожделенный Фунай. В итоге 98% вкладчиков получили...повестки в суд. Я понимаю, что автокредит,наверное, выдается по ставке 20+% годовых, но не проще ли открыть депозит под 15+%, чем играть в рулетку с незнакомыми людьми?
Есть, но автоТак наверно единственная более-менее прозрачная схема с с четкими сроками получения авто и на легальных началах. Хотя да, "покупка в группах" веет кидаловом, но тут все легально
Извините за любопытство, но это сообщество (кредитное), наверняка зарегистрировано как некоммерческое партнерство. А где гарантии? И кто отвечает за невозможность вернуть деньги в случае форс-мажора? Помнится, такие формы покупок (телевизоров/видиков) пышным цветом расцвели в 94-ом - полгода платишь одну и ту же сумму (при годовой инфляции в 270%, получатели денег-де инвестируют их, покрывая ее), а потом получаешь вожделенный Фунай. В итоге 98% вкладчиков получили...повестки в суд. Я понимаю, что автокредит,наверное, выдается по ставке 20+% годовых, но не проще ли открыть депозит под 15+%, чем играть в рулетку с незнакомыми людьми?