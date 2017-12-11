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Обсуждаем кредиты в банках Украины
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 27 гру, 2018 16:05
Сейчас у них хорошие условия, видно, только начинают выдачу кредитов, лояльные условия
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hannaf2f
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