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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:18

  Udalt написав:Подбираю надежный банк для вклада средств. Сейчас рассматриваю возможность регистрации в личном кабинете райфазенк банка, как написано в инструкции Хочу выбрать хорошую ставку с капитализацией вкладов и возможностью ежемесячного пополнения. У кого-то есть уже вклад в данном банке, надежный? Какие депозиты посоветуете? И вообще безопасно ли пользоваться интернет-банкингом?

10% в грн. на Универсальном -- хорошо, надёжно, легкодоступно
Очень безопасный ИБ: вход по паролю, таймаут, подтверждение всех операций ОТП-паролём, а переводы от 28Кгрн еще подтверждаются и войсом 8) :roll: :P :P
а ваащето кони обсуждаются на своей ветке Райффайзен Банк Аваль
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 15:45

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Подскажите, какие банки наилучшие для депозитов в дол? На срок 6-12 месяцев?
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 22:20

richbitch
Обирайте:
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
V2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:25

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Здравствуйте.
Может, кто подскажет. даст ссылку. Необходима информация о средних процентных ставках по депозитам в долларах для физических лиц, сроком на 1 год, с 2008 по 2017 года в виде графика или таблицы.
Я нахожу, только отдельную информацию по годам из разных источников, и везде она разная.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33

дядюшка ау
Попереднє посилання відкрити не пробували?!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:52

  V2 написав:richbitch
Обирайте:
http://far.pp.ua/banks/deposits.html



спасибо большое!

а часто эта информация обновляется?

кто может сказать про КредитВест? 6% на годовой доллар, и банк вроде иностранный?
richbitch
 
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