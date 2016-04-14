Обсуждаем депозиты в банках Украины

Udalt написав:Подбираю надежный банк для вклада средств. Сейчас рассматриваю возможность регистрации в личном кабинете райфазенк банка, как написано в инструкции Хочу выбрать хорошую ставку с капитализацией вкладов и возможностью ежемесячного пополнения. У кого-то есть уже вклад в данном банке, надежный? Какие депозиты посоветуете? И вообще безопасно ли пользоваться интернет-банкингом?
10% в грн. на Универсальном -- хорошо, надёжно, легкодоступно
Очень безопасный ИБ: вход по паролю, таймаут, подтверждение всех операций ОТП-паролём, а переводы от 28Кгрн еще подтверждаются и войсом
а ваащето кони обсуждаются на своей ветке Райффайзен Банк Аваль