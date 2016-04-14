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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:03

richbitch
Залежить від того, наскільки Вам терміново потрібно буде кошти.
Дивлячись на останні тенденції по ставкам - віддаю перевагу фіксації на максимальний строк.
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Куди поділися Приватбанк та Ощадбанк?
alecnemesis
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:50

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

от торкнуло чувака
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