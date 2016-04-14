richbitch
Залежить від того, наскільки Вам терміново потрібно буде кошти.
Дивлячись на останні тенденції по ставкам - віддаю перевагу фіксації на максимальний строк.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 06 лют, 2018 10:03
richbitch
Залежить від того, наскільки Вам терміново потрібно буде кошти.
Дивлячись на останні тенденції по ставкам - віддаю перевагу фіксації на максимальний строк.
Додано: Чет 08 бер, 2018 15:50
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
от торкнуло чувака
Додано: Чет 08 бер, 2018 19:58
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
о гульнул...
Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42
Депозиты в БИС банке
Размещал деньги на депозите в БИС-банке по программе «зростаючий», в конце срока получил плюс в виде дохода, пусть не большой, но для праздно лежащих денег плюсовой. При повторном оформлении получил бонус в виде увеличения ставки. Спасибо банку за стабильность, сохранность средств и доход. Рекомендую тем у кого есть неработающий капитал.
Додано: Вів 15 тра, 2018 10:03
Универсалыч
Прикольный депо для любителей валюты "Зростающий". По итогу, если не забирать все 13 мес, выходит 4,62%. Для валюты рыночная ставка, а учитывая возможность разорвать без потери %% - лучшая ставка на сегодня.
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ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
Додано: Вів 15 тра, 2018 14:21
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Кто-нибудь знает почему не работает
И существует ли какое то зеркало?
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:28
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
В Земельном Капитале акционный "Валютный плюс", до 6% на полгода. Акция до конца мая.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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