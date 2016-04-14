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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 10:03

richbitch
Залежить від того, наскільки Вам терміново потрібно буде кошти.
Дивлячись на останні тенденції по ставкам - віддаю перевагу фіксації на максимальний строк.
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Куди поділися Приватбанк та Ощадбанк?
alecnemesis
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:50

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

от торкнуло чувака
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 19:58

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

о гульнул...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:42

Депозиты в БИС банке

Размещал деньги на депозите в БИС-банке по программе «зростаючий», в конце срока получил плюс в виде дохода, пусть не большой, но для праздно лежащих денег плюсовой. При повторном оформлении получил бонус в виде увеличения ставки. Спасибо банку за стабильность, сохранность средств и доход. Рекомендую тем у кого есть неработающий капитал.
aster77
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:03

Универсалыч

Прикольный депо для любителей валюты "Зростающий". По итогу, если не забирать все 13 мес, выходит 4,62%. Для валюты рыночная ставка, а учитывая возможность разорвать без потери %% - лучшая ставка на сегодня.
http://universalbank.com.ua/your-deposits

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 14:21

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Кто-нибудь знает почему не работает http://far.pp.ua/banks/deposits.html ?
И существует ли какое то зеркало?
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:28

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

В Земельном Капитале акционный "Валютный плюс", до 6% на полгода. Акция до конца мая.
https://www.zemcap.com/ua/depozity.html
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:48

artemiustas Уже работает FAR. Первый раз вижу форумчанина которому нельзя личное сообщение написать :shock:
Дядя Дима
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