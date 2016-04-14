RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:30

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  artemiustas написав:- я добавил себе ту табличку теперь в Гугл драйв и теперь можно не париться о доступности сайта.


можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2038
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Надо нажать на звёздочку и тогда документ добавится на ваш Гугл Диск. После чего он будет доступен с Гугл Диска. Сайт по сути только отображает этот документ, но хранится он в облаке Гугла.
artemiustas
 
Повідомлень: 200
З нами з: 04.07.11
Подякував: 239 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 9153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 12401
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj
Долгосрочные накопительные депозиты в валюте
maxim2014 » Чет 08 вер, 2016 22:15
6 3968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2016 16:31
klokol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.