можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:30
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Надо нажать на звёздочку и тогда документ добавится на ваш Гугл Диск. После чего он будет доступен с Гугл Диска. Сайт по сути только отображает этот документ, но хранится он в облаке Гугла.
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