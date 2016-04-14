можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:30
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Надо нажать на звёздочку и тогда документ добавится на ваш Гугл Диск. После чего он будет доступен с Гугл Диска. Сайт по сути только отображает этот документ, но хранится он в облаке Гугла.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:09
А чи були включені в розрахунок кінцевого розміру відсоткової ставки за даним депозитом різні комісії за обслуговування, які банк стягує за обслуговування даного депозиту, а також чи були включені в розрахунок суми комісій, які банк включить на протязі дії даного депозитного договору, керуючись одним із його пунктів, в якому, як правило вказується, що банк має право вносити зміни щодо комісії за обслуговування повідомляючи про це там то там то. В даному банку це одна із стабільних практик. Я спостерігаю за ним з цього приводу уже років 15-ть і в якості користувача і в якості "той хто спостерігає за тим змінюється чи ні дана "весела" практика" банку. До речі, суму комісій на яку банк її збільшить протягом дії даного депозитного договору можна розрахувати виходячи із тих сум як це робив банк за останні наприклад 3-и роки.
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