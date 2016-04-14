можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 20 тра, 2018 12:30
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
можна детальніше?
тобто навіть якщо far.pp в дауні - таблиця буде далі доступна, якщо так, яким чином?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Надо нажать на звёздочку и тогда документ добавится на ваш Гугл Диск. После чего он будет доступен с Гугл Диска. Сайт по сути только отображает этот документ, но хранится он в облаке Гугла.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:09
А чи були включені в розрахунок кінцевого розміру відсоткової ставки за даним депозитом різні комісії за обслуговування, які банк стягує за обслуговування даного депозиту, а також чи були включені в розрахунок суми комісій, які банк включить на протязі дії даного депозитного договору, керуючись одним із його пунктів, в якому, як правило вказується, що банк має право вносити зміни щодо комісії за обслуговування повідомляючи про це там то там то. В даному банку це одна із стабільних практик. Я спостерігаю за ним з цього приводу уже років 15-ть і в якості користувача і в якості "той хто спостерігає за тим змінюється чи ні дана "весела" практика" банку. До речі, суму комісій на яку банк її збільшить протягом дії даного депозитного договору можна розрахувати виходячи із тих сум як це робив банк за останні наприклад 3-и роки.
Додано: Вів 03 лип, 2018 19:06
Ворушилин отжигает. С валютой - все на выход...
Глава Фонда гарантирования предложил отменить гарантии по валютным депозитам
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин считает, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты.
"Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное пожелание каждого. Но я вообще считаю, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%", - сообщил глава.
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:18
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Додано: Сер 04 лип, 2018 15:24
Думаю дальше разговоров дело не пойдет. Все понимают что с уровнем доверия к банкам и уровнем нынешних ставок все держится и так на волоске - малейший шухер и народ повыводит из БС всю валюту , благо дело двери открыты - банковский безвиз на дворе. Легкий способ повторить обвал 2014-15 если не именно этого некоторые и доюбиваются подобными заявлениями. Но все таки они же не самоубийцы.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:02
Смысл в том, что хранится обновляемая версия.
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:18
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Додано: Сер 04 лип, 2018 16:22
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Документ и так лежит на драйве. Ставя звёздочку вы всего-лишь добавляете ссылку на него в свой аккаунт драйва. Можете убедиться в этом сравнить с тем, что отображается на сайте.
К слову сейчас документ какой-то сломанный. По этому сохранять отдельно также имеет смысл.
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