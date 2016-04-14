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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:33
kirillvasilenko написав:
Всем привет
Посоветуйте пожалуйста, как правильнее положить на депозит сумму порядка 500 тыс грн.
Прочитал что суммы свыше 150 тыс грн попадают под фин мониторинг.
Можно ли в одном банке сделать 3 депозита по 150 тыс грн?
Либо лучше разбить эту сумму между разными банками?
Это Вы так неудачно пошутили?
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