Обсуждаем депозиты в банках Украины

Это Вы так неудачно пошутили?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 01 сер, 2018 18:33
Это Вы так неудачно пошутили?
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:13
Что не так?
Додано: Сер 01 сер, 2018 20:59
Советую купить долларов на всю сумму и если сильно хочется в банки то не более 5-6 тыс в один банк на одно физ лицо
Тоесть можете положить в один банк ( ВТБ например сейчас по акции предлагает 5% годовых) 5 тыс дол на маму, 5 тыс дол на папу, 5 тыс долларов на себя и так далее
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42
Тоді можна піти далі і подумати про диверсифікацію -
30-30-30-10
долар-євро-грн-ще_щось (наприклад дорогі метали)
банки варто брати великі, системні, можна державні
ВТБ під санціями, а його брат-кролік БМ (Банк Москви) вже скрутився.
враховуючи як держава розправилась санціями нещодавно із ВебМані - краще обережно поводитсь із під-санкційними суб'єктами (ІМХО)
+50грн !
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