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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:33

  kirillvasilenko написав:Всем привет
Посоветуйте пожалуйста, как правильнее положить на депозит сумму порядка 500 тыс грн.
Прочитал что суммы свыше 150 тыс грн попадают под фин мониторинг.
Можно ли в одном банке сделать 3 депозита по 150 тыс грн?
Либо лучше разбить эту сумму между разными банками?


Это Вы так неудачно пошутили?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:45

2805
Что не так?
kirillvasilenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:13

  2805 написав:
  kirillvasilenko написав:Всем привет
Посоветуйте пожалуйста, как правильнее положить на депозит сумму порядка 500 тыс грн.
Прочитал что суммы свыше 150 тыс грн попадают под фин мониторинг.
Можно ли в одном банке сделать 3 депозита по 150 тыс грн?
Либо лучше разбить эту сумму между разными банками?


Это Вы так неудачно пошутили?


Что не так?
kirillvasilenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:59

  kirillvasilenko написав:Всем привет
Посоветуйте пожалуйста, как правильнее положить на депозит сумму порядка 500 тыс грн.
Прочитал что суммы свыше 150 тыс грн попадают под фин мониторинг.
Можно ли в одном банке сделать 3 депозита по 150 тыс грн?
Либо лучше разбить эту сумму между разными банками?

Советую купить долларов на всю сумму и если сильно хочется в банки то не более 5-6 тыс в один банк на одно физ лицо
Тоесть можете положить в один банк ( ВТБ например сейчас по акции предлагает 5% годовых) 5 тыс дол на маму, 5 тыс дол на папу, 5 тыс долларов на себя и так далее
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42

Тоді можна піти далі і подумати про диверсифікацію -
30-30-30-10
долар-євро-грн-ще_щось (наприклад дорогі метали)

банки варто брати великі, системні, можна державні
ВТБ під санціями, а його брат-кролік БМ (Банк Москви) вже скрутився.
враховуючи як держава розправилась санціями нещодавно із ВебМані - краще обережно поводитсь із під-санкційними суб'єктами (ІМХО)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:09

  greenozon написав:Тоді можна піти далі і подумати про диверсифікацію -
30-30-30-10
долар-євро-грн-ще_щось (наприклад дорогі метали)

банки варто брати великі, системні, можна державні
ВТБ під санціями, а його брат-кролік БМ (Банк Москви) вже скрутився.
враховуючи як держава розправилась санціями нещодавно із ВебМані - краще обережно поводитсь із під-санкційними суб'єктами (ІМХО)

Через год будет новая власть и санкции скорее всего Юля снимет.
БМ со мной полностью рассчитался
Дельта и 80 других банков под санкциями не были но вкладчиков в том числе и меня кинули и на росте курса и на превышении фонда
( спасибо майдану в том числе)
---
Вебмани и другие биткоины никогда не держал и другим не советую
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:54

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Ukrainian написав:и санкции скорее всего Юля снимет.


ви явно в ружевих вокулярах, гляньте на її рейтинг, чи вважаєте в народа коротка пам'ять?
ЄСУ, газові контракти...а починалось все із будки-відеопрокату :)

  Ukrainian написав:Дельта и 80 других банков под санкциями не были но вкладчиков в том числе и меня кинули и на росте курса и на превышении фонда


треба чекати черги, а що робити, хто не ризикує то й не п'є.
дякуйте ВАГ-і, вірніше її хазяївам
вона свою справу зробила і зараз бере найкраще від життя.

  Ukrainian написав:Вебмани и другие биткоины

абсолютно різні речі
нічого спільного.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 23:00

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:ви явно в ружевих вокулярах, гляньте на її рейтинг, чи вважаєте в народа коротка пам'ять?

Вы даже себе не представляете, насколько у народа короткая память :)
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra
deniska
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 05:54

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

kirillvasilenko, если Вы и пожелаете одну сумму занести на себя, то предстоит заносить/выносить по 150 тысяч в месяц и то надо ещё выбрать банк, который не будет цепляться.
Ещё можно попасть, что зайти-то зайдете, но при выдачи этой же части депозита запросят доки.

Стоит учитывать, что держать в одном банке такую сумму не рекомендуется — разбейте её на 3 банка. Как раз под фонд с возможностью небольшого прироста)

Но лучший же вариант будет купить валюту. Сейчас как раз валюта поднимается и ожидают поднятие осенью. Зимой её продадите и закидывайте на депозит.
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