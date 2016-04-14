Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 15 вер, 2018 10:00
Financial Expert написав:
Дуже дякуємо за зауваження. Для нас цінна кожна думка!
Всі ваші пропозиції були оброблені. Дещо уже виправлено, деякі моменти ще поки в роботі через певні технічні недоліки.
Ми дуже вдячні за ваш відгук! Якщо у вас є ще якість пропозиції, ви можете написати їх на нашу пошту
info@mail.finance.ua
Радий, якщо допоміг зробити сайт інформативнішим.
Успіхів!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
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Додано: Пон 17 вер, 2018 20:48
greenozon
Дякуємо за Ваш коментар. Прийняли пропозицію в роботу, як тільки будуть якісь зміни - ми обов'язково повідомимо.
До речі, з 12.09.2018 Альфа-Банк більше не випускає депозитні сертифікати
Financial Expert
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:22
Financial Expert написав:
До речі, з 12.09.2018 Альфа-Банк більше не випускає депозитні сертифікати
Овва
а звідки така новина?
PS я навів приклад Альфи лише як приклад, насправді деп-сертифікатів є дуже дуже багато по банках.
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greenozon
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Додано: Пон 17 вер, 2018 21:23
Весьма активно пытались их навязывать в свое время...
artemiustas
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Додано: Сер 19 вер, 2018 19:28
greenozon
Овва
а звідки така новина?
Ось: а ні тут
https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... pdfpdf.pdf
, а ні тут
https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
їх уже немає.
PS я навів приклад Альфи лише як приклад, насправді деп-сертифікатів є дуже дуже багато по банках.
хочете - пошукаю ще
Так, так, я знаю, що депозитні сертифікати є у багатьох банків. Ваше зауваження ми вже взяли у роботу, будемо працювати над сортуванням. Про Альфу - це просто саме відбулись зміни, тому і повідомили вам.
Financial Expert
Експерт
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Додано: Вів 25 вер, 2018 12:18
Доброго дня! Реальні ставки Альфа-банку не відповідають зазначеним. Скориставшись депозитним калькулятором на сайті Альфа банку, ставці на 24 міс. (як і іншим строкам) із щомісячною виплатою відсотків відповідає значення 16%, а на сторінці Мінфіну - 16,5% (для грн.).
buga1705
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:36
Товариство, може хтось недавно моніторив банки на предмет піврічного депо в грн з можливість поповнення щомісяця ?
Прохання поділитись інфою . Наперд вдячний
Львівський БатяР
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