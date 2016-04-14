Обсуждаем депозиты в банках Украины

PS я навів приклад Альфи лише як приклад, насправді деп-сертифікатів є дуже дуже багато по банках. хочете - пошукаю ще
Так, так, я знаю, що депозитні сертифікати є у багатьох банків. Ваше зауваження ми вже взяли у роботу, будемо працювати над сортуванням. Про Альфу - це просто саме відбулись зміни, тому і повідомили вам.
Доброго дня! Реальні ставки Альфа-банку не відповідають зазначеним. Скориставшись депозитним калькулятором на сайті Альфа банку, ставці на 24 міс. (як і іншим строкам) із щомісячною виплатою відсотків відповідає значення 16%, а на сторінці Мінфіну - 16,5% (для грн.).
Львівський БатяР написав:Товариство, може хтось недавно моніторив банки на предмет піврічного депо в грн з можливість поповнення щомісяця ? Прохання поділитись інфою . Наперд вдячний
... хто ж тут поділиться, як не земляк з земляком! ....особисто для мене, цікаві лише три банки(зразу кажу, що рашиськими банками - не цікавлюсь, може там і більші %%) Банк Львів(на 6міс.) під 16% з поповненням перших трьох міс. А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу) .... і Ідея, але БЕЗ поповнення на 6міс. під 16%
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4