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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Суб 15 вер, 2018 10:00

  Financial Expert написав:
  Bobua написав:Табличка з % для депо ( https://tables.finance.ua/ua/credit_dep ... H&sort=0.1 ) – неприємно вразила.
Після сортування (за спадання ставки) всі перші позиції забиті супер-привабливими депо, які, після перевірки, виявляються фальшивками.
...


Дуже дякуємо за зауваження. Для нас цінна кожна думка!

Всі ваші пропозиції були оброблені. Дещо уже виправлено, деякі моменти ще поки в роботі через певні технічні недоліки.

Ми дуже вдячні за ваш відгук! Якщо у вас є ще якість пропозиції, ви можете написати їх на нашу пошту info@mail.finance.ua


Радий, якщо допоміг зробити сайт інформативнішим.
Успіхів!
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 20:48

greenozon

Дякуємо за Ваш коментар. Прийняли пропозицію в роботу, як тільки будуть якісь зміни - ми обов'язково повідомимо.

До речі, з 12.09.2018 Альфа-Банк більше не випускає депозитні сертифікати :(
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:22

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Financial Expert написав:До речі, з 12.09.2018 Альфа-Банк більше не випускає депозитні сертифікати


Овва
а звідки така новина?

PS я навів приклад Альфи лише як приклад, насправді деп-сертифікатів є дуже дуже багато по банках.
хочете - пошукаю ще :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 вер, 2018 21:23

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Весьма активно пытались их навязывать в свое время...
artemiustas
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 вер, 2018 19:28

greenozon

Овва
а звідки така новина?


Ось: а ні тут https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... pdfpdf.pdf, а ні тут https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf їх уже немає.

PS я навів приклад Альфи лише як приклад, насправді деп-сертифікатів є дуже дуже багато по банках.
хочете - пошукаю ще :)


Так, так, я знаю, що депозитні сертифікати є у багатьох банків. Ваше зауваження ми вже взяли у роботу, будемо працювати над сортуванням. Про Альфу - це просто саме відбулись зміни, тому і повідомили вам.
Financial Expert
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:18

Доброго дня! Реальні ставки Альфа-банку не відповідають зазначеним. Скориставшись депозитним калькулятором на сайті Альфа банку, ставці на 24 міс. (як і іншим строкам) із щомісячною виплатою відсотків відповідає значення 16%, а на сторінці Мінфіну - 16,5% (для грн.).
buga1705
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:36

Товариство, може хтось недавно моніторив банки на предмет піврічного депо в грн з можливість поповнення щомісяця ?
Прохання поділитись інфою .
Наперд вдячний
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:45

  Львівський БатяР написав:Товариство, може хтось недавно моніторив банки на предмет піврічного депо в грн з можливість поповнення щомісяця ?
Прохання поділитись інфою .
Наперд вдячний

... хто ж тут поділиться, як не земляк з земляком! :D
....особисто для мене, цікаві лише три банки(зразу кажу, що рашиськими банками - не цікавлюсь, може там і більші %%)
Банк Львів(на 6міс.) під 16% з поповненням перших трьох міс.
А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу)
.... і Ідея, але БЕЗ поповнення на 6міс. під 16%
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Долярчик написав:А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу)


6 міс. ставка 16,3%, поповнення в гривні - без обмежень. При цьому, варто пам'ятати, що А-банк часто зловживає своїм правом відмінити можливість поповнення в будь-який момент.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:23

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Львівський БатяР написав:Прохання поділитись інфою .


можна глянути на
«ЩЕДРІ
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(99 ДНІВ)

https://www.ukrcapital.com.ua/images/Ac ... 180925.pdf
+50грн !
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greenozon
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