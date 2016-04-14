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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:07
V2 написав: Долярчик написав:
А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу)
6 міс. ставка 16,3%, поповнення в гривні - без обмежень. При цьому, варто пам'ятати, що А-банк часто зловживає своїм правом відмінити можливість поповнення в будь-який момент.
... от дивлюсь на оф. сайт а-банки і чомусь не бачу 16,3% а 15,3
...а Ви де це бачите?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:08
Долярчик
Акція +1% по депо на 6 та 12 міс.
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