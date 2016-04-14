RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:07

  V2 написав:
  Долярчик написав:А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу)


6 міс. ставка 16,3%, поповнення в гривні - без обмежень. При цьому, варто пам'ятати, що А-банк часто зловживає своїм правом відмінити можливість поповнення в будь-який момент.

... от дивлюсь на оф. сайт а-банки і чомусь не бачу 16,3% а 15,3
...а Ви де це бачите? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 19.10.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:08

Долярчик
Акція +1% по депо на 6 та 12 міс.
V2
4
 
Повідомлень: 5387
З нами з: 03.07.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:22

  V2 написав:Долярчик
Акція +1% по депо на 6 та 12 міс.

... хмммм, переважно "акції" яскраво блимають на сайті банку! - а там, дивлюсь - тиша :shock: :D
п. с.
... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння :wink: - типу: внести 150тис. :D :?:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 19.10.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 04:39

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Долярчик написав:....особисто для мене, цікаві лише три банки(зразу кажу, що рашиськими банками - не цікавлюсь, може там і більші %%)


Додайте до списку ц1кавост1 ще один банк - Укргаз.
Там в1д 100к доплюсовують в1дсоток - див ЛОЯЛЬН!СТЬ,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 23.11.14
Подякував: 565 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:14

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Долярчик написав:... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння :wink: - типу: внести 150тис. :D :?:

Для всіх.
Zochan
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:16

  Zochan написав:
Долярчик написав:... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння :wink: - типу: внести 150тис. :D :?:

Для всіх.

- це добре, але чому Я небачу цього на їхньому сайті?
- і чому ніхто не дає посилання, де саме це читаєте?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4925
З нами з: 19.10.15
Подякував: 231 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 12:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Долярчик написав:- це добре, але чому Я небачу цього на їхньому сайті?
- і чому ніхто не дає посилання, де саме це читаєте?

На сайті -> вкладка депозити, текст в самому низу сторінки.
Zochan
 
Повідомлень: 139
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 9965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 13362
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj
Долгосрочные накопительные депозиты в валюте
maxim2014 » Чет 08 вер, 2016 22:15
6 4428
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 вер, 2016 16:31
klokol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61964)
07.10.2018 13:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.