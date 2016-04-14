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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:07
V2 написав: Долярчик написав:
А-банк(а)(на 6міс.) під 15,3%(але точно не знаю, чи поповнення без обмежень, чи тільки на початкову суму вкладу)
6 міс. ставка 16,3%, поповнення в гривні - без обмежень. При цьому, варто пам'ятати, що А-банк часто зловживає своїм правом відмінити можливість поповнення в будь-який момент.
... от дивлюсь на оф. сайт а-банки і чомусь не бачу 16,3% а 15,3
...а Ви де це бачите?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:08
Долярчик
Акція +1% по депо на 6 та 12 міс.
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V2
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Додано: Суб 06 жов, 2018 21:22
V2 написав:Долярчик
Акція +1% по депо на 6 та 12 міс.
... хмммм, переважно "акції" яскраво блимають на сайті банку! - а там, дивлюсь - тиша
п. с.
... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння
- типу: внести 150тис.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 04:39
Долярчик написав:
....особисто для мене, цікаві лише три банки(зразу кажу, що рашиськими банками - не цікавлюсь, може там і більші %%)
Додайте до списку ц1кавост1 ще один банк - Укргаз.
Там в1д 100к доплюсовують в1дсоток - див ЛОЯЛЬН!СТЬ,
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:14
Долярчик написав:
... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння
- типу: внести 150тис.
Для всіх.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 10:16
Zochan написав: Долярчик написав:
... то акція для всіх, чи є якісь підводні каміння
- типу: внести 150тис.
Для всіх.
- це добре, але чому Я небачу цього на їхньому сайті?
- і чому ніхто не дає посилання, де саме це читаєте?
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:12
Долярчик написав:- це добре, але чому Я небачу цього на їхньому сайті?
- і чому ніхто не дає посилання, де саме це читаєте?
На сайті -> вкладка депозити, текст в самому низу сторінки.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:40
Zochan написав:
На сайті -> вкладка депозити, текст в самому низу сторінки.
А вверху
https://a-bank.com.ua/deposits
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
Цікаво, чи сумуються надбавки?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 12:59
Zochan написав:
Долярчик написав:- це добре, але чому Я небачу цього на їхньому сайті?
- і чому ніхто не дає посилання, де саме це читаєте?
На сайті -> вкладка депозити, текст в самому низу сторінки.
... подякував!
- то ще стара акція, просто діє до сих пір
....мабуть, тому вона і в самому низу
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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