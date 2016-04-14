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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37
Шановні читачі Finance.UA!
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми
Тут Ви зможете підібрати для себе найбільш вигідний вклад та отримати бонус!
З пов.Ірина
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:42
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38
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