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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:42
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Дякую за вiдповiдь.Якщо можна ще одне питання.Чи можна наприклад на карткi вiдкрити 2 одинаковi депозити але на рiзну суму? чи є якiсь обмеження у вiдкриттi кiлькостi депозитiв на однiй картцi.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:43
rostik
2.2.1.32. Кількість одночасно відкритих діючих депозитних рахунків на ім'я одного клієнта, включаючи послугу накопичення «Копилка» та «Приват-вклад», не повинно перевищувати 30 договорів.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50
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