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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:42

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.
rostik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38

  rostik написав:Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.

Конечно можна, но потом наличку снимите с банкомата только с коммисией 1%.
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Дякую за вiдповiдь.Якщо можна ще одне питання.Чи можна наприклад на карткi вiдкрити 2 одинаковi депозити але на рiзну суму? чи є якiсь обмеження у вiдкриттi кiлькостi депозитiв на однiй картцi.
rostik
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:43

rostik
2.2.1.32. Кількість одночасно відкритих діючих депозитних рахунків на ім'я одного клієнта, включаючи послугу накопичення «Копилка» та «Приват-вклад», не повинно перевищувати 30 договорів.
https://conditions-and-rules.privatbank ... 9/?lang=uk
V2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50

  rostik написав:Дякую за вiдповiдь.Якщо можна ще одне питання.Чи можна наприклад на карткi вiдкрити 2 одинаковi депозити але на рiзну суму? чи є якiсь обмеження у вiдкриттi кiлькостi депозитiв на однiй картцi.

Безналоховый - один с карты.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:56

фунты

в каких банках сейчас есть депозиты / или карты в фунтах
желательно хотябы 1 .. 2%% годовых
но главное условия что-бы положить фунты и получиить обратно тоже фунты!!!
и чтобы снятие было без комиссии
т.е. - универсал не подходит
про карту укрэксима знаю
в тасе (не начисляют процентов и снятие 0,5%)
может ещё где есть?
...
uaprofi
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