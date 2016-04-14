Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:32
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Львівський БатяР
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:42
Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.
rostik
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:38
rostik написав:
Скажiть будь-ласка чи можна вiдкривати депозит на унiверсальну картку а не на картку виплат в приватбанку? Чи на кредитку не можна.
Конечно можна, но потом наличку снимите с банкомата только с коммисией 1%.
slasva
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:08
Дякую за вiдповiдь.Якщо можна ще одне питання.Чи можна наприклад на карткi вiдкрити 2 одинаковi депозити але на рiзну суму? чи є якiсь обмеження у вiдкриттi кiлькостi депозитiв на однiй картцi.
rostik
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:43
rostik
2.2.1.32. Кількість одночасно відкритих діючих депозитних рахунків на ім'я одного клієнта, включаючи послугу накопичення «Копилка» та «Приват-вклад», не повинно перевищувати 30 договорів.
https://conditions-and-rules.privatbank ... 9/?lang=uk
V2
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50
rostik написав:
Дякую за вiдповiдь.Якщо можна ще одне питання.Чи можна наприклад на карткi вiдкрити 2 одинаковi депозити але на рiзну суму? чи є якiсь обмеження у вiдкриттi кiлькостi депозитiв на однiй картцi.
Безналоховый - один с карты.
THB
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:56
в каких банках сейчас есть депозиты / или карты в фунтах
желательно хотябы 1 .. 2%% годовых но главное условия что-бы положить фунты и получиить обратно тоже фунты!!! и чтобы снятие было без комиссии т.е. - универсал не подходит про карту укрэксима знаю в тасе (не начисляют процентов и снятие 0,5%) может ещё где есть?
uaprofi
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Додано: Вів 04 гру, 2018 17:41
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З пов.Ірина
Ірина_
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