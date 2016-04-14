А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:31
А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Это в каком МММ такие проценты?
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:12
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:02
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