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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:31
maxim2014 написав:
VASH написав:Загальна тенденція щодо зниження процентних ставок, відсутність цікавих пропозицій навіть напередодні Нового року призвели, на жаль, до заглухання цієї гілки форуми.
Да ладно... вон у Ексима норм предложение на НГ
А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
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VASH
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05
Это в каком МММ такие проценты?
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maxim2014
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:12
У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
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VASH
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:02
maxim2014 написав:
Это в каком МММ такие проценты?
Уважаемый, и где же ваш сарказм о детищи Мавроди?
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VASH
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:11
VASH написав:У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
Ну облигации - это не для каждого пересичного... имея 2-5к - особо нечего туда соваться
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maxim2014
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
maxim2014 написав:
особо нечего туда соваться
саме так!
норм. вхід від 1М
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greenozon
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