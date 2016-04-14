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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:31

  maxim2014 написав:
VASH написав:Загальна тенденція щодо зниження процентних ставок, відсутність цікавих пропозицій навіть напередодні Нового року призвели, на жаль, до заглухання цієї гілки форуми.

Да ладно... вон у Ексима норм предложение на НГ


А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Это в каком МММ такие проценты?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:02

  maxim2014 написав:Это в каком МММ такие проценты?

Уважаемый, и где же ваш сарказм о детищи Мавроди?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:11

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

VASH написав:У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.

Ну облигации - это не для каждого пересичного... имея 2-5к - особо нечего туда соваться
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  maxim2014 написав:особо нечего туда соваться

саме так!
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