А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:31
А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Это в каком МММ такие проценты?
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:12
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:02
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:11
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Ну облигации - это не для каждого пересичного... имея 2-5к - особо нечего туда соваться
Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:04
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