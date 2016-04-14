Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:31
maxim2014 написав: VASH написав:Загальна тенденція щодо зниження процентних ставок, відсутність цікавих пропозицій навіть напередодні Нового року призвели, на жаль, до заглухання цієї гілки форуми.
Да ладно... вон у Ексима норм предложение на НГ
А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
VASH
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:05
Это в каком МММ такие проценты?
maxim2014
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Додано: Сер 05 гру, 2018 10:12
У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
VASH
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Додано: Сер 05 гру, 2018 11:02
maxim2014 написав:
Это в каком МММ такие проценты?
Уважаемый, и где же ваш сарказм о детищи Мавроди?
VASH
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:11
VASH написав:У цьому МММ гарантії ну ніяк не нижчі ніж у запропонованого вами Ексіма. ОДВЗ до відому.
Ну облигации - это не для каждого пересичного... имея 2-5к - особо нечего туда соваться
maxim2014
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Додано: Чет 06 гру, 2018 20:19
maxim2014 написав:
особо нечего туда соваться
саме так!
норм. вхід від 1М
greenozon
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:45
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Ірина_
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:04
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Ірина_
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Додано: Пон 17 гру, 2018 13:31
VASH написав: maxim2014 написав: VASH написав:Загальна тенденція щодо зниження процентних ставок, відсутність цікавих пропозицій навіть напередодні Нового року призвели, на жаль, до заглухання цієї гілки форуми.
Да ладно... вон у Ексима норм предложение на НГ
А в чем же нормальность предложения? Если можно получить 19% в гривне и 7,5% в $ безналоговых на любые суммы.
А можно поподробнее? Или ссылку на тему?
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Лагуна
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Додано: Вів 18 гру, 2018 06:33
Лагуна написав:
А можно поподробнее? Или ссылку на тему?
ОВГЗ. Но надо не меньше 1 лимона грн. Налогом не облагается, но есть комиссии.
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ykrkozak
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