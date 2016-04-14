Обсуждаем депозиты в банках Украины

Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів
З пов.Ірина
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:14
Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів
З пов.Ірина
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:21
Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31
la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38
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