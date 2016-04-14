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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:14

Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:21

Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31

la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38

  Vial написав:la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?

Если бы нашел - не спрашивал. ВТБ разродился ... неожиданно рано, не готов я оказался :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 07:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  la9 написав:Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
Из соседней темы:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Там же дальше есть и расшифровка названий банков.
MASolomko
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