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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:14
Шановні читачі Finance.UA!
Нам вдалося домовитися з багатьма банками, щоб ті платили читачам finance.ua більше – до +1,8% у гривні, і до +0,7% до вкладу в валюті.
Нагадуємо, Вам про цікаві пропозиції нашої програми Бонус до депозитів
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:21
Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
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la9
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31
la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
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Vial
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38
Vial написав:la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
Если бы нашел - не спрашивал. ВТБ разродился ... неожиданно рано, не готов я оказался
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la9
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:35
la9 написав:
Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
Из соседней темы:
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Там же дальше есть и расшифровка названий банков.
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