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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 47484950>
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:21

Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
la9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31

la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38

  Vial написав:la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?

Если бы нашел - не спрашивал. ВТБ разродился ... неожиданно рано, не готов я оказался :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 07:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  la9 написав:Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
Из соседней темы:
  Квесторе_поверніться написав:
  Алексей77 написав:Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?

Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Там же дальше есть и расшифровка названий банков.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:58

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Агропросперис 17,5
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:53

Шановні користувачі форуму!

Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10

А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
chieff
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:23

  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 21:35

  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:13

  Ethereum написав:
  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?


сколько раз пытался узнать в ощаде про ОВДП - глухо как в танке, молчат как партизаны - никто ничего не знает, хотя должны, даже не представляю как через них заходить в ОВДП.
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