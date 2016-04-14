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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:21
Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
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la9
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:31
la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
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Vial
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38
Vial написав:la9
А вы огласите то, что уже сами нашли. Или всю грязную работу за вас делать?
Если бы нашел - не спрашивал. ВТБ разродился ... неожиданно рано, не готов я оказался
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la9
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Додано: Суб 22 гру, 2018 07:35
la9 написав:
Коллеги, огласите, пожалуйста, ТОП предложений по гривне на настоящий момент!
Из соседней темы:
Квесторе_поверніться написав: Алексей77 написав:
Господа!
Где сейчас Вы размещаете гривну? Какие есть интересные предложения?
Стовпи
Львівький швейцар 17% рік, виплата щомісячно, ціна 2500.
Шаромига 17,6% від 1.5 роки, виплата щомісячно, ціна 1000.
Сосіс банка 17,5%, рік, виплата щомісячно, ціна 5000.
Закарпатський конячник, 18%, півроку, ціна 5000 або 17,5%, 5 років.
Не стовпи
Фарс - більше 19%. Деталі на сайті і мінфіні.
Ну і Бабай банка балує відсотками кажуть.
В Комси і Сіми ще є біля 18%, трішки менше.
Там же дальше есть и расшифровка названий банков.
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Додано: Суб 22 гру, 2018 14:58
Агропросперис 17,5
Универсал/Моня 18 столбируемый
Земеля 18-18,5
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Додано: Сер 09 січ, 2019 15:53
Шановні користувачі форуму!
Нагадуємо, що на нашому порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма Бонус до депозитів
Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 10:10
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
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chieff
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:23
chieff написав:
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
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VASH
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Додано: Чет 10 січ, 2019 21:35
VASH написав: chieff написав:
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:13
Ethereum написав: VASH написав: chieff написав:
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?
сколько раз пытался узнать в ощаде про ОВДП - глухо как в танке, молчат как партизаны - никто ничего не знает, хотя должны, даже не представляю как через них заходить в ОВДП.
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