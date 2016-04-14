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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20
VASH написав:
У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:42
VASH написав: chieff написав:
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
а як це вигляда у реальному житті- де і як ті валютні ОВДП придбати і яки процедури?
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chieff
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Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24
Ethereum написав: VASH написав: chieff написав:
А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....
А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.
А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?
Рассматривать эти бумаги стоит если инвестируемая сумма от 0,5 млн грн (лучше от 1 млн) и больше. Начало работы с ними достаточно морочное и потребует визитов в несколько отделений, поэтому второе условие - наличие гибкого графика и свободного времени. Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств. Если все три условия - не проблема, то можно действительно присмотреться к этому варианту инвестирвоания.
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