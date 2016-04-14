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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  VASH написав:У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:42

  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


а як це вигляда у реальному житті- де і як ті валютні ОВДП придбати і яки процедури?
chieff
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24

  Ethereum написав:
  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?

Рассматривать эти бумаги стоит если инвестируемая сумма от 0,5 млн грн (лучше от 1 млн) и больше. Начало работы с ними достаточно морочное и потребует визитов в несколько отделений, поэтому второе условие - наличие гибкого графика и свободного времени. Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств. Если все три условия - не проблема, то можно действительно присмотреться к этому варианту инвестирвоания.
pret
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  pret написав:Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств.


Нужно как при Союзе на Север ехать, легализовать доходы.
Но.... Союза нет и на Севере - кидалово.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 03:50

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

А Ощадбанк в Херсоні цим займатись не буде, якщо хочете - звоніть в Київ на Госпітальну (головний офіс) та і в Газбанку буде дешевше обслуговування, якщо звісно від 20 кг $ є і документи де їх взяли і будьте готові заповнити декларацію на рік коли купили облігації. На ту само суму можна в тому же Газбанку під 5,25% положити (облігації будуть 7,5% в $). За вирахуванням не така вже і велика різниця в доході. Звісно, якщо не про мільйони мова йде
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:34

  greenozon написав:
  VASH написав:У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


поділіться із публікою кроками.


Спочатку намагався купити на вторинному ринку через Універ, нічого не вийшло. Протримали гроші кілька місяців, я намагався виставляти та підтримувати найвищу ціну покупки на біржі. Потім звернувся до Укргазбанку та придбав облігації на первинному ринку з доходністю 7,5%.
VASH
 
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