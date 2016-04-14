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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:42
а як це вигляда у реальному житті- де і як ті валютні ОВДП придбати і яки процедури?
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24
Рассматривать эти бумаги стоит если инвестируемая сумма от 0,5 млн грн (лучше от 1 млн) и больше. Начало работы с ними достаточно морочное и потребует визитов в несколько отделений, поэтому второе условие - наличие гибкого графика и свободного времени. Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств. Если все три условия - не проблема, то можно действительно присмотреться к этому варианту инвестирвоания.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Нужно как при Союзе на Север ехать, легализовать доходы.
Но.... Союза нет и на Севере - кидалово.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 03:50
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
А Ощадбанк в Херсоні цим займатись не буде, якщо хочете - звоніть в Київ на Госпітальну (головний офіс) та і в Газбанку буде дешевше обслуговування, якщо звісно від 20 кг $ є і документи де їх взяли і будьте готові заповнити декларацію на рік коли купили облігації. На ту само суму можна в тому же Газбанку під 5,25% положити (облігації будуть 7,5% в $). За вирахуванням не така вже і велика різниця в доході. Звісно, якщо не про мільйони мова йде
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:34
Спочатку намагався купити на вторинному ринку через Універ, нічого не вийшло. Протримали гроші кілька місяців, я намагався виставляти та підтримувати найвищу ціну покупки на біржі. Потім звернувся до Укргазбанку та придбав облігації на первинному ринку з доходністю 7,5%.
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