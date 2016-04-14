Обсуждаем депозиты в банках Украины

Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41

Поділюсь своїм досвідом розміщення 304 дол.США на депозитному рахунку, який чомусь називається "Ощадний" у Прокредитбанку. Розмістила суму у жовтні, 2008 році під 6% річних (це був цільовий депозит, що мав для мене символічне значення, тому така "цікава" сума). Вчора 22.02.19 року забрала кошти у сумі аж майже 286 дол.США. Виявляється, без будь-якого попередження (як зазначається в договорі, за 15 календарних днів до зміни курсу валют), в 2011 році не лише було змінено ставку до 1,5%, але й у 2016 році введена "послуга" - щомісячна оплата за користування рахунком. В банку був мій контактний номер телефону і адреса мого постійного місця проживання. Вчора на гарячу лінію банку мною було написаний лист із відповідним запитом - відповіді немає. Сьогодні зателефонувала на гарячу лінію - відповідь - чекайте розгляду справи і знову тиша...За кордоном надійні європейські банки, як себе рекламує Прокредитбанк, інформують клієнтів про всі зміни, з мене без будь-яких попереджень зробили донора "потужної" фінустанови! Так, з урахуванням зміни відсоткової ставки мені недоплатили майже 100$, а з урахуванням попередньої ставки я недоотримала 240 дол. Мабуть сума видасться смішною і мої претензії малозначущими і дивними, але якщо таких як я мільйони - порахуйте суму валютних заробітків банку. І справа не в сумі - навіть поклавши в банк 10 дол., як мінімум я їх мала б отримати назад!