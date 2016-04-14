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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
+50грн !
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Додано: Чет 10 січ, 2019 22:42
а як це вигляда у реальному житті- де і як ті валютні ОВДП придбати і яки процедури?
Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24
Рассматривать эти бумаги стоит если инвестируемая сумма от 0,5 млн грн (лучше от 1 млн) и больше. Начало работы с ними достаточно морочное и потребует визитов в несколько отделений, поэтому второе условие - наличие гибкого графика и свободного времени. Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств. Если все три условия - не проблема, то можно действительно присмотреться к этому варианту инвестирвоания.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Нужно как при Союзе на Север ехать, легализовать доходы.
Но.... Союза нет и на Севере - кидалово.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 13 січ, 2019 03:50
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
А Ощадбанк в Херсоні цим займатись не буде, якщо хочете - звоніть в Київ на Госпітальну (головний офіс) та і в Газбанку буде дешевше обслуговування, якщо звісно від 20 кг $ є і документи де їх взяли і будьте готові заповнити декларацію на рік коли купили облігації. На ту само суму можна в тому же Газбанку під 5,25% положити (облігації будуть 7,5% в $). За вирахуванням не така вже і велика різниця в доході. Звісно, якщо не про мільйони мова йде
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:34
Спочатку намагався купити на вторинному ринку через Універ, нічого не вийшло. Протримали гроші кілька місяців, я намагався виставляти та підтримувати найвищу ціну покупки на біржі. Потім звернувся до Укргазбанку та придбав облігації на первинному ринку з доходністю 7,5%.
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41
Поділюсь своїм досвідом розміщення 304 дол.США на депозитному рахунку, який чомусь називається "Ощадний" у Прокредитбанку. Розмістила суму у жовтні, 2008 році під 6% річних (це був цільовий депозит, що мав для мене символічне значення, тому така "цікава" сума). Вчора 22.02.19 року забрала кошти у сумі аж майже 286 дол.США. Виявляється, без будь-якого попередження (як зазначається в договорі, за 15 календарних днів до зміни курсу валют), в 2011 році не лише було змінено ставку до 1,5%, але й у 2016 році введена "послуга" - щомісячна оплата за користування рахунком. В банку був мій контактний номер телефону і адреса мого постійного місця проживання. Вчора на гарячу лінію банку мною було написаний лист із відповідним запитом - відповіді немає. Сьогодні зателефонувала на гарячу лінію - відповідь - чекайте розгляду справи і знову тиша...За кордоном надійні європейські банки, як себе рекламує Прокредитбанк, інформують клієнтів про всі зміни, з мене без будь-яких попереджень зробили донора "потужної" фінустанови! Так, з урахуванням зміни відсоткової ставки мені недоплатили майже 100$, а з урахуванням попередньої ставки я недоотримала 240 дол. Мабуть сума видасться смішною і мої претензії малозначущими і дивними, але якщо таких як я мільйони - порахуйте суму валютних заробітків банку. І справа не в сумі - навіть поклавши в банк 10 дол., як мінімум я їх мала б отримати назад!
Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:59
А так вот в чем дело. Счёт Ощадный - это текущий счёт, а не депозитный. Вы депозиты не оформляли, пользовались услугами банка более 10 лет, с вас за это брали плату, в чем проблема?
В ячейке такие деньжища как у вас было бы держать гораздо дороже
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