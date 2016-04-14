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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 47484950
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:20

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  VASH написав:У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 22:42

  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


а як це вигляда у реальному житті- де і як ті валютні ОВДП придбати і яки процедури?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 23:24

  Ethereum написав:
  VASH написав:
  chieff написав:А розкажить про бонуси до долярових депозитів у Херсоні, будь ласка....

А навіщо зараз ті бонуси по "долярових" депозитах, якщо є валютні ОВДП з доходністю 7,5% без податків (тільки 1,5% військового податку, який практично відбивається за рахунок виплати купонних платежів та поповнення депозитів під 5%). У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


А де Ви їх брали? В Ощаді?
Треба би туда інвестнути,хіба ж Янукович не інвестував туди $?

Рассматривать эти бумаги стоит если инвестируемая сумма от 0,5 млн грн (лучше от 1 млн) и больше. Начало работы с ними достаточно морочное и потребует визитов в несколько отделений, поэтому второе условие - наличие гибкого графика и свободного времени. Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств. Если все три условия - не проблема, то можно действительно присмотреться к этому варианту инвестирвоания.
pret
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  pret написав:Ну и третье условие, в случае инвестирования больших сумм - документы о происхождении средств.


Нужно как при Союзе на Север ехать, легализовать доходы.
Но.... Союза нет и на Севере - кидалово.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 03:50

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

А Ощадбанк в Херсоні цим займатись не буде, якщо хочете - звоніть в Київ на Госпітальну (головний офіс) та і в Газбанку буде дешевше обслуговування, якщо звісно від 20 кг $ є і документи де їх взяли і будьте готові заповнити декларацію на рік коли купили облігації. На ту само суму можна в тому же Газбанку під 5,25% положити (облігації будуть 7,5% в $). За вирахуванням не така вже і велика різниця в доході. Звісно, якщо не про мільйони мова йде
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:34

  greenozon написав:
  VASH написав:У жовтні придбав 20 штук та поки не жалію.


поділіться із публікою кроками.


Спочатку намагався купити на вторинному ринку через Універ, нічого не вийшло. Протримали гроші кілька місяців, я намагався виставляти та підтримувати найвищу ціну покупки на біржі. Потім звернувся до Укргазбанку та придбав облігації на первинному ринку з доходністю 7,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:41

Поділюсь своїм досвідом розміщення 304 дол.США на депозитному рахунку, який чомусь називається "Ощадний" у Прокредитбанку. Розмістила суму у жовтні, 2008 році під 6% річних (це був цільовий депозит, що мав для мене символічне значення, тому така "цікава" сума). Вчора 22.02.19 року забрала кошти у сумі аж майже 286 дол.США. Виявляється, без будь-якого попередження (як зазначається в договорі, за 15 календарних днів до зміни курсу валют), в 2011 році не лише було змінено ставку до 1,5%, але й у 2016 році введена "послуга" - щомісячна оплата за користування рахунком. В банку був мій контактний номер телефону і адреса мого постійного місця проживання. Вчора на гарячу лінію банку мною було написаний лист із відповідним запитом - відповіді немає. Сьогодні зателефонувала на гарячу лінію - відповідь - чекайте розгляду справи і знову тиша...За кордоном надійні європейські банки, як себе рекламує Прокредитбанк, інформують клієнтів про всі зміни, з мене без будь-яких попереджень зробили донора "потужної" фінустанови! Так, з урахуванням зміни відсоткової ставки мені недоплатили майже 100$, а з урахуванням попередньої ставки я недоотримала 240 дол. Мабуть сума видасться смішною і мої претензії малозначущими і дивними, але якщо таких як я мільйони - порахуйте суму валютних заробітків банку. І справа не в сумі - навіть поклавши в банк 10 дол., як мінімум я їх мала б отримати назад!
ТетянаVTV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 08:59

  ТетянаVTV написав:Поділюсь своїм досвідом розміщення 304 дол.США на депозитному рахунку, який чомусь називається "Ощадний" у Прокредитбанку. Розмістила суму у жовтні, 2008 році під 6% річних (це був цільовий депозит, що мав для мене символічне значення, тому така "цікава" сума). Вчора 22.02.19 року забрала кошти у сумі аж майже 286 дол.США. Виявляється, без будь-якого попередження (як зазначається в договорі, за 15 календарних днів до зміни курсу валют), в 2011 році не лише було змінено ставку до 1,5%, але й у 2016 році введена "послуга" - щомісячна оплата за користування рахунком. В банку був мій контактний номер телефону і адреса мого постійного місця проживання. Вчора на гарячу лінію банку мною було написаний лист із відповідним запитом - відповіді немає. Сьогодні зателефонувала на гарячу лінію - відповідь - чекайте розгляду справи і знову тиша...За кордоном надійні європейські банки, як себе рекламує Прокредитбанк, інформують клієнтів про всі зміни, з мене без будь-яких попереджень зробили донора "потужної" фінустанови! Так, з урахуванням зміни відсоткової ставки мені недоплатили майже 100$, а з урахуванням попередньої ставки я недоотримала 240 дол. Мабуть сума видасться смішною і мої претензії малозначущими і дивними, але якщо таких як я мільйони - порахуйте суму валютних заробітків банку. І справа не в сумі - навіть поклавши в банк 10 дол., як мінімум я їх мала б отримати назад!

А так вот в чем дело. Счёт Ощадный - это текущий счёт, а не депозитный. Вы депозиты не оформляли, пользовались услугами банка более 10 лет, с вас за это брали плату, в чем проблема?
В ячейке такие деньжища как у вас было бы держать гораздо дороже :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:59

Stringer Я жодними послугами банку не користувалась, рахунок носить назву "Депозитний рахунок "Ощадний", про оплату за користування рахунком в контракті нічого не сказано, проте в контракті чітко обумовлено, що за 15 днів до зміни умов депозитного договору мене мали попередити про нові правила гри. "Надійні" європейські банки за кордоном постійно інформують клієнтів про зміни на їх рахунках, наші банки також таке практикують. Цей банк просто тупо відраховував щомісяця гроші в сумі майже 4$, починаючи з 2016 року. Це проблемний, ненадійний банк, який не цінує свого клієнта. Яка б сума не була, я її розмістила в банківській установі за певних умов. І наразі попри всі мої звернення банківські працівники обіцяють розібратись і ніякої іншої реакції. Банк не працює із клієнтом належним чином. І всі мої теперішні дії направлені на те, щоб не лише отримати належні мені відсотки, але й щоб спрацювало правило - один незадоволений клієнт позбавляє організацію 20 потенційних.
ТетянаVTV
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 11:41

  ТетянаVTV написав:Stringer Я жодними послугами банку не користувалась, рахунок носить назву "Депозитний рахунок "Ощадний", про оплату за користування рахунком в контракті нічого не сказано, проте в контракті чітко обумовлено, що за 15 днів до зміни умов депозитного договору мене мали попередити про нові правила гри. "Надійні" європейські банки за кордоном постійно інформують клієнтів про зміни на їх рахунках, наші банки також таке практикують. Цей банк просто тупо відраховував щомісяця гроші в сумі майже 4$, починаючи з 2016 року. Це проблемний, ненадійний банк, який не цінує свого клієнта. Яка б сума не була, я її розмістила в банківській установі за певних умов. І наразі попри всі мої звернення банківські працівники обіцяють розібратись і ніякої іншої реакції. Банк не працює із клієнтом належним чином. І всі мої теперішні дії направлені на те, щоб не лише отримати належні мені відсотки, але й щоб спрацювало правило - один незадоволений клієнт позбавляє організацію 20 потенційних.

Вы пользовались услугами текущего счета с депозитным свойством - Депозитный рахунок Ощадный, вместо того, чтобы положить деньги на депозитный вклад, а обманывали тут нас, что ваши деньги лежали на депозите, и банк поменял ставку по депозитному договору.
Как раз в надежных европейских банках обслуживание текущих счётов платное, и этот банк заранее предупредил всех клиентов, что за обслуживание текущих счетов вводит плату. Что с точки зрения наших реалий конечно же ненормально, потому что в украинских банках, в отличие от надежных европейских, такие услуги бесплатны.
Но это все не оправдывает вас от лжи по поводу депозитного вклада, и 10 летнего обслуживания счетов в банке всего за 18$, при вашем полном попустительстве.
В европейском банке с вас бы содрали в сотни раз больше
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