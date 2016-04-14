Обсуждаем депозиты в банках Украины

Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28
Stringer Шановний дописувачу, я нікого не вводила в оману, а слово "ложь" взагалі неприпустиме і звучить вкрай образливо, оскільки ви просто намагаєтесь мене принизити, а не фахово обгрунтовуєте свої думки. Для особливо обдарованих: 1.В жодному пункті договору не вказано про таке поняття, як обслуговування рахунку, я не обслуговувалась, я просто розмістила вклад і ніяких операцій не проводила. 2. В пункті 7.4. договору вказано, що за 15 днів до зміни відсоткової ставки, мене мають про це попередити письмово. Мене не повідомили.3. Якщо маєте бажання бути адвокатом банку чи банківської системи в цілому, бажано підвищити для цього свій професійний рівень і навчитись спілкуватись на форумах з більшою повагою до співрозмовників. 4. Вчора ввечері мені телефонували з банку з обіцянкою виплатити всі відсотки за користування рахунком. Будемо боротись - поборемо! Про розвиток подій повідомлю учасникам форуму.