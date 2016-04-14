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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:28
Stringer Шановний дописувачу, я нікого не вводила в оману, а слово "ложь" взагалі неприпустиме і звучить вкрай образливо, оскільки ви просто намагаєтесь мене принизити, а не фахово обгрунтовуєте свої думки. Для особливо обдарованих: 1.В жодному пункті договору не вказано про таке поняття, як обслуговування рахунку, я не обслуговувалась, я просто розмістила вклад і ніяких операцій не проводила. 2. В пункті 7.4. договору вказано, що за 15 днів до зміни відсоткової ставки, мене мають про це попередити письмово. Мене не повідомили.3. Якщо маєте бажання бути адвокатом банку чи банківської системи в цілому, бажано підвищити для цього свій професійний рівень і навчитись спілкуватись на форумах з більшою повагою до співрозмовників. 4. Вчора ввечері мені телефонували з банку з обіцянкою виплатити всі відсотки за користування рахунком. Будемо боротись - поборемо! Про розвиток подій повідомлю учасникам форуму.
Додано: Нед 27 січ, 2019 18:13
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Да с этой барышней бесполезно спорить. Она там себе что-то придумала и начинает рассказывать что она Дартаньян
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:02
ну шо 19% ... 20%% кто-то уже даёт?
шото както кисло бануи стали депо привлекать ни каких акций после нового года
может с февраля уже начнут?
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:18
Представники форуму (чи модератори)
додайте будь ласка жовту кнопку (Бонус до депозиту) до банку Січ,
який віднедавна приєднався в бонусну програму
дякую!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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