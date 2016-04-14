Обсуждаем депозиты в банках Украины

В Ощаде еще 1% по евро:
Мобільні заощадження
Послуга, в рамках якої можна отримувати підвищені проценти за тимчасово вільні кошти на картковому рахунку: 9,00% річних у гривні, 2,00% у доларах США, 1,00% у євро.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 14 тра, 2019 08:28
В Ощаде еще 1% по евро:
Мобільні заощадження
Послуга, в рамках якої можна отримувати підвищені проценти за тимчасово вільні кошти на картковому рахунку: 9,00% річних у гривні, 2,00% у доларах США, 1,00% у євро.
Додано: Вів 14 тра, 2019 09:15
Смотрите в тарифах
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Вів 21 тра, 2019 12:40
Банк Січ розігрує 30 000 грн.
В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.
Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.
Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.
Ознайомитися можна за посиланням
З пов.
Додано: Сер 29 тра, 2019 10:37
Банк Січ в програмі «Бонус до депозиту» збільшив максимальні ставки за депозитами «Скарбниця» та «Скарбниця+» до 2% для вкладів на 6 місяців.
Більш детально «Бонус до депозиту»
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:33
Что-то не заметил УкрЭксима в этом чарте. Хотя ставки у него довольно конкурентные
https://tables.finance.ua/ru/credit_deposit/deposit#app-list/client=nat¤cy=USD&period=6&sort=0.1
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