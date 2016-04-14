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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:15

  maxim2014 написав:
  vollena71 написав:
  maxim2014 написав:А карту Ринат Леонидыч бесплатную под это дело часом не даёт?

Дает, пакет депозитный, если нет других карточных счетов в соответствующей валюте

чет на сайте не вижу такого пакета

Смотрите в тарифах
2.6. Тарифи за Пакетом послуг «Депозитний» (UAH, USD, EUR)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 12:40

Банк Січ розігрує 30 000 грн.

В акції беруть участь депозити більше 15 000 гривень, терміном від 6 місяців.

Головний приз 1 місце – 6 000 грн.
2 – 13 місце – по 2 000 грн.

Період проведення розіграшу з 21 травня 2019 по 30 травня 2019 року.

Ознайомитися можна за посиланням

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:52

Нету тут мегабанка
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 10:37

Банк Січ в програмі «Бонус до депозиту» збільшив максимальні ставки за депозитами «Скарбниця» та «Скарбниця+» до 2% для вкладів на 6 місяців.

Більш детально «Бонус до депозиту»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:33

Что-то не заметил УкрЭксима в этом чарте. Хотя ставки у него довольно конкурентные

https://tables.finance.ua/ru/credit_deposit/deposit#app-list/client=nat&currency=USD&period=6&sort=0.1
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 11:12

Шановні форумчани!

Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма

Бонус до депозитів

Є бонуси не лише в гривні, але в доларах США та євро! Зберігайте свої гроші з додатковим доходом!

З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:23

  Ірина_ написав:Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів

Считаются ли вклады с таким бонусом оформленными на индивидуальных условиях?
Если да, то Фонд гарантирования вкладов физлиц не возмещает такие депозиты.
VladimirK
 
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  VladimirK написав:
  Ірина_ написав:Нагадаємо, що на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів

Считаются ли вклады с таким бонусом оформленными на индивидуальных условиях?
Если да, то Фонд гарантирования вкладов физлиц не возмещает такие депозиты.

Это программа для всех, а не индивидуально для вас
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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