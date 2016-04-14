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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:52

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Viareggio написав:чтобы сумма удвоилась при одном проценте в год, нужно почти 100 лет!


а якщо взяти грн, 16-17 річних, через який час задвоїться сума? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:26

greenozon
десь 4,5 але рахувати треба в твердій валюті)
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55

Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:

6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.

Детальніше за посиланням.
Ірина_
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