а якщо взяти грн, 16-17 річних, через який час задвоїться сума?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:52
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
а якщо взяти грн, 16-17 річних, через який час задвоїться сума?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55
Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.
Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:
6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.
Детальніше за посиланням.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
посоветуйте "безопасный" банк для валютного депозита новичку
ранее с депозитами дел не имела, но вот понадобилась нежданно выписка со счета за пол года с некоторой суммой...
Додано: Вів 18 чер, 2019 14:20
rauko_lord рекомендуємо Вам розглянути хороші пропозиції за посиланням
З пов.
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