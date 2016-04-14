Обсуждаем депозиты в банках Украины

Додано: Нед 23 чер, 2019 19:02

Петро написав: Доброго дня, спільното!



В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".



Згідно Закону України, а саме ПОСТАНОВА 12.11.2003 №492, п 62-64 - дитина має на те право, але банки про це нічого чути не хотять.



Яким чином можна змусити банк працювати згідно законодавства? Чим взагалі викликане таке "небажання"?



Дякую за відповідь!

Постанова лише регламентує, як саме мають відкриватися рахунки, але не накладає зобов'язання на банк відкрити рахунок будь-кому, хто готовий надати всі документи та дані, що описані в постанові. Тому банк насправді цілком має право відмовляти будь-кому у відкритті рахунку "внутрішніми розпорядженнями".При цьому банк працює цілком згідно законодавства.Чим викликане небажання - ймовірно, окремими юридичними ризиками, що виникають при укладенні договору з неповнолітньою особою, в першу чергу через її неповну цивільну дієздатністьНаприклад, за неповної цивільної дієздатності особа може самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним неповнолітнім на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). При цьому, самостійно розпоряджатися вкладом особа має право лише у тому разі, якщо вона сама вносила кошти на рахунок та уклала договір банківського вкладу. У випадку ж, коли вклад на ім'я неповнолітнього повністю або частково було внесено іншими особами, він уже не може самостійно ним розпоряджатися, а відповідно до частин 3 та 4 ст. 32 ЦК зобов'язаний отримати згоду від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування. Аналогічні положення містяться також у пунктах 10.5 та 10.15 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженій постановою НБУ № 492.Банкам цей гембель не треба, проблем багато, а заробити на таких клієнтах фактично не вийде