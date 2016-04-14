RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 57585960>
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:52

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Viareggio написав:чтобы сумма удвоилась при одном проценте в год, нужно почти 100 лет!


а якщо взяти грн, 16-17 річних, через який час задвоїться сума? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 01.06.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 23:26

greenozon
десь 4,5 але рахувати треба в твердій валюті)
stargazer
 
Повідомлень: 958
З нами з: 15.04.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:55

Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:

6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.

Детальніше за посиланням.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 14.09.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:56

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

посоветуйте "безопасный" банк для валютного депозита новичку

ранее с депозитами дел не имела, но вот понадобилась нежданно выписка со счета за пол года с некоторой суммой...
rauko_lord
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 18.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:20

rauko_lord рекомендуємо Вам розглянути хороші пропозиції за посиланням

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 14.09.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:18

Ірина_, а где у вас «Кристалбанк», «Таскомбанк», «Укргазбанк»?
VladimirK
 
Повідомлень: 190
З нами з: 05.04.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 16:36

VladimirK можете ознайомитися за посиланням

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 14.09.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:19

відкриття рахунку в банку неповнолітньою особою

Доброго дня, спільното!

В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".

Згідно Закону України, а саме ПОСТАНОВА 12.11.2003 №492, п 62-64 - дитина має на те право, але банки про це нічого чути не хотять.

Яким чином можна змусити банк працювати згідно законодавства? Чим взагалі викликане таке "небажання"?

Дякую за відповідь!
Петро
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 18:29

Петро банк найдёт 100500 причин вам отказать, идите в другой банк не теряйте времени.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2310
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:02

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Петро написав:Доброго дня, спільното!

В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".

Згідно Закону України, а саме ПОСТАНОВА 12.11.2003 №492, п 62-64 - дитина має на те право, але банки про це нічого чути не хотять.

Яким чином можна змусити банк працювати згідно законодавства? Чим взагалі викликане таке "небажання"?

Дякую за відповідь!


Постанова лише регламентує, як саме мають відкриватися рахунки, але не накладає зобов'язання на банк відкрити рахунок будь-кому, хто готовий надати всі документи та дані, що описані в постанові. Тому банк насправді цілком має право відмовляти будь-кому у відкритті рахунку "внутрішніми розпорядженнями".

При цьому банк працює цілком згідно законодавства.

Чим викликане небажання - ймовірно, окремими юридичними ризиками, що виникають при укладенні договору з неповнолітньою особою, в першу чергу через її неповну цивільну дієздатність

Наприклад, за неповної цивільної дієздатності особа може самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним неповнолітнім на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). При цьому, самостійно розпоряджатися вкладом особа має право лише у тому разі, якщо вона сама вносила кошти на рахунок та уклала договір банківського вкладу. У випадку ж, коли вклад на ім'я неповнолітнього повністю або частково було внесено іншими особами, він уже не може самостійно ним розпоряджатися, а відповідно до частин 3 та 4 ст. 32 ЦК зобов'язаний отримати згоду від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування. Аналогічні положення містяться також у пунктах 10.5 та 10.15 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженій постановою НБУ № 492.

Банкам цей гембель не треба, проблем багато, а заробити на таких клієнтах фактично не вийде
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24887
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5886 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 57585960>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
3 892
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 22:35
MASolomko
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 11644
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 15080
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.