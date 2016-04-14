Обсуждаем депозиты в банках Украины

Петро написав:
В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".
Не знаючи Вашіх мотивів, наведу свій приклад: - доча від"їзжала на навчання в Україні, і їй зробили картку ( другу картку), прив"язану до маминого рахунку в Приваті. Доча взагалі на мала уяви в банківських операціях, тільки користувалась карткою, а ми (Я) вели банківські справи. В подальшому навчанні за кордоном зробили ій валютні картки з фото, також прив"язані до маминих валютних рахунків. Нам це зручно, навіть нема потреби аргументувати